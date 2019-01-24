Украинские нацисты намереваются брать Кавказ и Кубань силой

Киев, , 21:35 — REGNUM Депутат Верховной рады, основатель неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что Украине придется силой «вернуть» Кубань и Кавказ. Об этом Билецкий заявил сегодня, 24 января, в эфире телеканала ZIK.

По словам Билецкого, Кавказ якобы является «украинской территорией», а про Кубань и говорить нечего — там «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».

Он подчеркнул, что историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у Украины будет успешный и эффективный национальный проект. При этом Билецкий не уточнил, какие именно исторические воспоминания об Украине бандеровцы будут пробуждать у жителей Кавказа.

При этом он отметил, что одно только «национального проекта» Украине будет недостаточна. Дело в том, говорит Билецкий, что люди, проживающие на Кубани и Кавказе в большинстве своем не заинтересованы в «возвращении» в состав Украины из-за «тотальной русификации», и поэтому Киеву придется брать эти территории силой.

«Аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники неоднократно заявляли о своих территориальных претензиях к России, в частности, на Кубань, Белгородску, Ростовску и Курскую области.