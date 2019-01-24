Медведев: Что, если бы Пелоси объявила себя президентом США из-за шатдауна?

Москва, , 21:25 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя события в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом при поддержке США и ряда других государств, предложил представить аналогичное развитие событий в Соединённых Штатах.

«Как американский народ воспринял бы новость о том, что в результате бюджетного кризиса (шатдауна) новым президентом объявил себя, например, спикер палаты представителей США? Но когда речь идёт о других — подобное в порядке вещей», — написал премьер-министр в своём микроблоге в Twitter.

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Напомним, ранее Дмитрий Медведев назвал происходящее в Венесуэле «квазипереворотом», поддерживаемым главами ряда государств.

Он также заявил, что никто не имеет права незаконными методами отстранять от власти главу государства, недавно одержавшего победу на выборах, независимо от того, нравится ли он тем или иным странам и политическим силам или нет.

Президент США Дональд Трамп сегодня уступил требованиям спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и перенёс своё ежегодное обращение к конгрессу «О положении страны» до окончания бюджетного кризиса в стране.

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