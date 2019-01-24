Болтон: США отрежут правительство Мадуро от источников доходов

Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти намерены отрезать законные власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро от всех источников доходов. Об этом Болтон заявил сегодня, 24 января, в эфире телеканала Fox News.

Болтон заявил, что власти США сейчас сосредоточены на том, чтобы отрезать законную власть во главе с Мадуро, которого в США считают нелегитимным, от источников доходов.

«Мы считаем в свете нашего признания Хуана Гуайдо как конституционного временного президента Венесуэлы, что эти доходы должны поступать легитимному правительству», — сказал Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом Боливарианской Республики. Его сразу же признали в качестве временного президента Венесуэлы власти США, страны Евросоюза и ряд стран Латинской Америки.