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Болтон: США отрежут правительство Мадуро от источников доходов

Политика

Вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы налицо

Болтон: США отрежут правительство Мадуро от источников доходов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Болтон

Вашингтон, 24 января 2019, 21:06 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти намерены отрезать законные власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро от всех источников доходов. Об этом Болтон заявил сегодня, 24 января, в эфире телеканала Fox News.

Болтон заявил, что власти США сейчас сосредоточены на том, чтобы отрезать законную власть во главе с Мадуро, которого в США считают нелегитимным, от источников доходов.

«Мы считаем в свете нашего признания Хуана Гуайдо как конституционного временного президента Венесуэлы, что эти доходы должны поступать легитимному правительству», — сказал Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом Боливарианской Республики. Его сразу же признали в качестве временного президента Венесуэлы власти США, страны Евросоюза и ряд стран Латинской Америки.

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Политический кризис в Венесуэле
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