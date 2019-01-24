Госдеп: США передали России письмо со своими претензиями по ДРСМД

Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Власти США передали Российской Федерации письмо с американскими требованиями по соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по мнению Вашингтона, Москва якобы нарушает. Об этом сегодня, 24 января, заявила журналистам заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

По её словам, на переговорах в Женеве 15 января она лично передала заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову письмо, в котором содержаться американские требования к российской стороне по соблюдению ДРСМД.

«Мы оставили им письмо, излагающее, что им необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению (ДРСМД — ИА REGNUM )», — рассказал Томпсон.

Она отметила, что ничего нового в письме не содержится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на брифинге для иностранных дипломатов замминистра иностранных дел Рябков заявил, что США фактически ставят России ультиматум, которым пытаются прикрыть собственные нарушения ДРСМД. Этот ультиматум Москва считает неприемлемым.