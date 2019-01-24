ООН проведет «независимое расследование» убийства Хашогги

Женева, Швейцария, , 21:01 — REGNUM ООН направит своего эксперта в Турцию для проведения «независимого международного расследования» убийства журналиста Джемаля Хашогги, 24 января передает агентство Reuters.

«Я буду возглавлять независимое международное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которое начнется с визита в Турцию с 28 января по 3 февраля 2019 года», — сообщила журналистам из Женевы следователь ООН Агнес Калламард.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года. Турция обвиняет в причастности к убийству Хашогги высших представителей власти Саудовской Аравии и добивается проведения суда над убийцами на своей территории.

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