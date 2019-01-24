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Слуцкий: Резолюция ПАСЕ по Керченскому проливу – заказная и ничтожная

Политика

Давление на судебные органы

Слуцкий: Резолюция ПАСЕ по Керченскому проливу – заказная и ничтожная
© ИА REGNUM
Керченский пролив

Москва, 24 января 2019, 20:26 — REGNUM  Резолюцию ПАСЕ по ситуации в Керченском проливе и Азовском море в Госдуме назвали ожидаемой и заказной, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

«Это ожидаемая «заказная» резолюция ПАСЕ. Ассамблея, где нас нет, принимает решение антироссийского характера с подачи тех, кто стоял за всей этой провокацией в Керченском проливе в декабре», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он также напомнил, что «основные призывы этой резолюции являются давлением на судебные органы и имеют ничтожное значение с юридической точки зрения».

ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе, максимально смягчив при этом формулировки. Члены ПАСЕ также поддержали инициативу Германии и Франции, предлагавших направить в Керченский пролив группу международных наблюдателей «для мониторинга потока кораблей и гарантии свободной навигации».

Ранее Федеральное собрание приняло решение не направлять делегацию в ПАСЕ в 2019 году. Парламентарии настаивают на изменении регламента Ассамблеи. Россия также не намерена платить взносы в СЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: ПАСЕ приняла резолюцию по украинской провокации в Керченском проливе

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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