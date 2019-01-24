Помпео потребовал от Мадуро не применять силу против мятежников

Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро от использования силы против проамериканской оппозиции, которая пытается захватить власть в Боливарианской республике при покровительстве Вашингтона. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, госсекретарь Помпео потребовал от законного президента Мадуро не применять силу против мятежников, которые пытаются захватить власть в Венесуэле.

Напомним, что ранее Помпео заявил, что США не признают Мадуро в качестве президента Венесуэлы. В то же время президент США Дональд Трамп объявил, что в качесте президента Венесуэлы он признает спикера Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хуана Гуайдо.