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Помпео потребовал от Мадуро не применять силу против мятежников

Политика

США дирижируют государственным переворотом в Венесуэле

Вашингтон, 24 января 2019, 20:18 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро от использования силы против проамериканской оппозиции, которая пытается захватить власть в Боливарианской республике при покровительстве Вашингтона. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, госсекретарь Помпео потребовал от законного президента Мадуро не применять силу против мятежников, которые пытаются захватить власть в Венесуэле.

Напомним, что ранее Помпео заявил, что США не признают Мадуро в качестве президента Венесуэлы. В то же время президент США Дональд Трамп объявил, что в качесте президента Венесуэлы он признает спикера Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хуана Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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