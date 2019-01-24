Правительство Германии одобрило экспорт оружия в Катар

Берлин, , 20:05 — REGNUM Правительство Германии одобрило экспорт вооружений в Катар, 24 января передает агентство Reuters.

По словам министра экономики ФРГ Питера Альтмайера, пока речь идет о поставке четырех ракетных систем RAM для военно-морских сил Катара. Комплекс ранее уже поставлялся в Египет, Турцию и ОАЭ.

Отметим, в настоящий момент из-за «дела Хашогги» правительство Германии заморозило все военные контракты с Саудовской Аравией.

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