ПАСЕ приняла резолюцию по украинской провокации в Керченском проливе

Страсбург, Франция, , 20:00 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по происшествию в Керченском проливе, когда украинские боевые корабли нарушили границу Российской Федерации и были задержаны российскими пограничниками. Голосование по резолюции состоялось сегодня, 24 января.

В резолюции ПАСЕ требует от России освободить украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива. При этом в резолюции украинские военные и сотрудники СБУ не названы военнопленными, на чём настаивает Украина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли вторглись в территориальные воды в районе Керченского пролива. Украинские корабли не отвечали на запрос российских пограничников и опасно маневрировали. В итоге российским пограничникам пришлось их задержать с применением силы.

Делегация Украины в ПАСЕ настаивала, чтобы в резолюцию был включен пункт о том, что украинские военные, задержанные, а затем арестованные в России, были названы военнопленными. Однако в тексте резолюции этого нет.

Стоит отметить, что Россия в ПАСЕ не представлена.

За резолюцию проголосовали 103 депутата ПАСЕ из 122. Трое были против, 16 воздержались. Все резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.