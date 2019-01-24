Четверг, 24 Января 2019 года
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Истребитель ВВС Финляндии поднимался на перехват российских Су-27

Политика

Инцидент произошёл 24 января над Финским заливом

Хельсинки, 24 января 2019, 19:50 — REGNUM  Финские военные 24 января поднимали в небо истребитель на перехват двух российских самолётов Су-27. Об этом сообщается в микроблоге ВВС Финляндии.

В сообщении указывается, что истребители Су-27 ВКС России были замечены в международном воздушном пространстве над Финским заливом около 11:30 по местному времени. Для их перехвата был поднят штурмовик F/A-18 Hornet.

Отмечается, что воздушное пространство Финляндии российскими самолётами не нарушалось.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что истребитель Су-27 осуществил перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», летевшего над Балтийским морем в сторону российской границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовано видео перехвата шведского самолета истребителем РФ

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Военно-воздушные силы
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