Адвокат Януковича заявил, что международные инстанции поддержали защиту

Киев, , 19:39 — REGNUM

24 января Коллегия судей Оболонского районного суда Киева признала четвертого президента Украины Виктора Януковича виновным в совершении государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны, заочно приговорив его к 13 годам лишения свободы.

В свою очередь адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что украинские власти «завершили конечную стадию государственного переворота — незаконное осуждение своего оппонента». Адвокат назвал решение суда «политическим», поскольку всё действующее руководство государства руководило майданом, а поэтому является «политическим оппонентом Януковича».

Он также пообещал оспорить решение суда в международных инстанциях.

«Безусловно, мы — сторона защиты будем обращаться с апелляционными жалобами в рамках приговора, который озвучен не в пользу нашего клиента. Мы надеемся, что сможем восстановить истину в деле. Я и сторона защиты на 100% уверены, что мы сможем установить истину в этом деле в международных инстанциях, которые уже выразили поддержку стороне защиты. Европейские институции осудили противоправные действия органов власти Украины и суда… Представители международных организаций, в частности Интерпол, представители США сообщили, что этот суд — пародия на суд», — рассказал Горошинский.

Адвокат считает, что на судей оказывали давление представители украинской власти.

«Данный состав суда действовал в условиях давления со стороны государственной власти. Абсолютное большинство… Фактически они являются и руководителями данного суда. Нет никаких сомнений в том, что суд работал в условиях давления… В отношении стороны защиты действующая власть, генеральная прокуратура открывала уголовные дела и фактически их расследует. Постоянно звучат угрозы со стороны высокопоставленных лиц Украины. Напомню, что недавно президент Украины Петр Порошенко в средствах массовой информации указал, что суд в ближайшее время примет судебное решение и это произошло. Оглашение приговора на данной стадии — 100-процентная пиар-акция и фактически предвыборная агитация конкретных заинтересованных лиц», — добавил Горошинский.

Он также возмутился, что украинский суд рассматривал дело Януковича без его участия.

«Судить человека, который находится за пределами данной страны, не обеспечив её участие в данном судебном заседании, является безусловным нарушением. Суд не смог объяснить, как так случилось, что именно суд ни одного раза не обратился в рамках международной правовой помощи, чтобы обеспечить участие Виктора Федоровича Януковича в данном судебном процессе… Суд отбросил большое количество доказательств стороны защиты… Суд так и не объяснил, почему он не воспринимает большую часть доказательств стороны защиты (в 50 томах)», — подытожил Горошинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Янукович покинул Украину в конце февраля 2014 года. Верховная рада приняла постановление о самоустранении президента от выполнения конституционных полномочий. Депутаты также приняли специальный закон, благодаря которому осенью 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента. После этого против него были возбуждены уголовные дела. Дело о госизмене суд начал рассматривать летом 2017 года. Сам Янукович свою вину отрицает.