Электорат Вакарчука должен состариться на 10 лет — эксперт

Киев, , 19:24 — REGNUM На Украине эксперт и политики по-разному оценили новость о том, что вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтвердил свои политические амбиции.

В частности, политолог Юрий Романенко заметил, чтоВакарчук так и сформулировал свои политические цели.

«Вакарчук намекнул, что в политику идет, но не намекнул, когда и в каком качестве. Стало намного легче. Правильная стратегия. Электорат Вакарчука, как хорошее вино, должен настояться, то есть состариться лет на 10, чтобы оценить его (Вакарчука) вкус и значение», — отметил Романенко 24 января на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь мэр Львова, кандидат в президенты Андрей Садовой предложил Вакарчуку вместе идти на выборы.

«У нас должна быть одна команда однозначно. Это команда всех трезвомыслящих людей нашей страны. Потому что это — наша страна. И нам важно вернуть ее для граждан страны, так как она сегодня находится в управлении небольшого количества людей, которые просто издеваются над нами, делают нас бедными, а сами богатеют», — сказал Садовый в интервью «Вестям».

По его словам, Вакарчук рассчитывает на попадание в Верховную раду.

«Мы с ним говорили о парламентской кампании, и есть очень много общих взглядов на развитие страны. Относительно президентских выборов. Надо еще понять до конца, кто зарегистрируется. Потому что это очень ответственный шаг и вопрос о готовности человека. Но я буду всегда уважать решение Вакарчука, какое бы он не принял», — добавил Садовый.

Как сообщалось, 22 января стало известно, что вокалист группы «Океан Эльзы» Вакарчук заявил о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.

«Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», — сказал Вакарчук, отвечая на вопрос, будет ли баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.

«То, что движет мной в политике, — это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо», — добавил Вакарчук.

Он считает, что Украине нужны новые политические лидеры, а не революции.