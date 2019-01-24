Армия Зимбабве: Людей на улицах избивали не военные, а самозванцы

Хараре, , 19:22 — REGNUM Военные Зимбабве отрицают причастность к избиениям гражданских лиц на улицах Хараре и Булавайо после того, как президент страны приказал прекратить насилие, 24 января передает агентство Reuters.

«Национальная армия Зимбабве с озабоченностью наблюдает обвинения в неправомерных действиях и актах насилия со стороны людей, которые якобы являются членами организации. Действия этих фиктивных элементов подрывают имидж организации», — заявил представитель армии Зимбабве Альфиос Макоторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 января, через несколько часов после заявления президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы о недопустимости насилия, на улицах Хараре и Булавайо произошло несколько акций устрашения со стороны людей в военной форме.

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