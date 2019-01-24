В Новосибирск едет министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков

Новосибирск, , 18:55 — REGNUM В Новосибирскую область с рабочей поездкой едет министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на завтра, 25 января, у него запланировано несколько основных мероприятий.

Утром он встретится со студентами Новосибирского государственного университета. Днём проведёт совещание с ректорами вузов и руководителями научных организаций, подведомственных Минобрнауки России. Вечером Михаил Котюков примет участие в молодежном губернаторском приёме, который приурочен ко Дню российского студенчества и пройдет в Новосибирской области впервые.

Участниками приёма станут победители и призёры различных олимпиад и конференций, фестивалей и конкурсов.

Напомним, что министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков посещал Новосибирск в конце августа 2018 года — он побывал на шестом международном форуме «Технопром-2018», на котором обсуждалось исполнение поручения президента РФ о развитии Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

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