Защита считает приговор Януковичу частью президентской кампании на Украине

Киев, , 18:55 — REGNUM Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский связал вынесение приговора его подзащитному с проходящей в стране президентской компанией, передаёт телеканал «112 Украина».

«Мы все понимаем, что объявление приговора именно сейчас — это безусловная пиар-акция. Это фактически предвыборная агитация конкретных заинтересованных лиц», — сказал Горошинский журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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