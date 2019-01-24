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Защита считает приговор Януковичу частью президентской кампании на Украине

Политика

Виктор Янукович приговорён судом в Киеве к 13 годам тюрьмы

Киев, 24 января 2019, 18:55 — REGNUM  Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский связал вынесение приговора его подзащитному с проходящей в стране президентской компанией, передаёт телеканал «112 Украина».

«Мы все понимаем, что объявление приговора именно сейчас — это безусловная пиар-акция. Это фактически предвыборная агитация конкретных заинтересованных лиц», — сказал Горошинский журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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Дело Януковича
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