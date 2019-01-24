Новый премьер Латвии назвал «геополитическую ориентацию» правительства

Рига, , 18:51 — REGNUM Во время ежегодных традиционных внешнеполитических дебатах в Латвии новый премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о неизменности внешнеполитического курса своего правительства. Как передает новостное агентство LETA, Кариньш планирует «железно» придерживаться прозападного курса.

Он также отметил, что новый кабмин полностью поддерживает озвученные Эдгардом Ринкевичем — главой внешнеполитического ведомства республики — внешнеполитические приоритеты.

По мнению Кариньша, на данный момент перед Латвией стоит три проблемы, в которых «нет ясности» — внешняя политика Российской Федерации, внутренние процессы в Европейском союзе, в том числе и Brexit, и обозначенные проблемы Moneyval (комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег), из-за которых Латвия может попасть в «серый список» стран, которые недостаточно борются с легализацией преступно нажитых средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 23 января, спустя почти четыре месяца в Латвии удалось сформировать правительство. Новым премьером стал обладатель двух гражданств — США и Латвии — Кришьянис Кариньш, который перебрался в Латвию в начале 90-х годов. Его партия — «Новое Единство» — среди аутсайдеров в парламенте. Из-за этого новое правительство уже прозвали «правительством проигравших».

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Напомним, что в ноябре 2018 года Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT из-за критической оценки Латвии экспертным комитетом Moneyval.

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