Лукашенко назвал Новосибирск перспективным экономическим партнёром

Новосибирск, , 18:38 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе рабочей поездки в Минск встретились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на встрече был обсуждён широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества.

«Ваш регион — один из наиболее перспективных экономических партнёров в Сибири», — приводит пресс-служба новосибирской областной администрации слова Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, в основе двустороннего взаимодействия с Новосибирской областью лежат давние дружеские, родственные отношения между людьми и высокий уровень плодотворного сотрудничества. Сегодня в сибирском регионе проживает более 5 тысяч белорусов, «многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь», ведут бизнес белорусские предприниматели, регулярно проводятся ярмарки белорусских товаров. Лукашенко напомнил и о действующем в Новосибирске российско-белорусском совместном предприятии по модернизации трамваев, востребованности в области белорусского лифтового оборудования. По его мнению, серьёзные перспективы сотрудничества имеются в авиационной сфере, белорусская сторона готова подключиться и к развитию сельского хозяйства.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, среди главных целей нынешнего визита делегации региона в Белоруссию — подведение итогов трёхлетней программы сотрудничества и выработка планов на новый период. В ходе работы и встреч были подписаны 13 соглашений, прошло четвёртое заседание Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Белоруссией, состоялось посещение Могилёвской области для обсуждения совместных направлений деятельности по реализации соглашения о сотрудничестве.

«Есть серьёзная перспектива расширения совместных научных разработок. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко этому было уделено отдельное внимание со стороны главы государства. Также мы предварительно договорились о проведении межакадемического совета в Новосибирском Академгородке в этом году, что также будет способствовать конкретизации общих научных планов», — сказал Травников, отвечая по итогам встречи на вопросы журналистов.

Отметим, что накануне, 23 января, был подписан протокол о намерениях сотрудничества президиума Национальной академии наук Белоруссии и президиума Сибирского отделения Российской академии наук при реализации проектов плана развития Новосибирского научного центра. Новосибирские власти хотят привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры «Академгородка 2.0», продолжить взаимодействие НАН Белоруссии, СО РАН и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований по организации совместных российско-белорусских конкурсов проектов учёных СО РАН и НАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем несколько дней находились с рабочим визитом в Белоруссии.

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