Премьер-министр Италии заявил, что власть должна принадлежать народу

Рим, , 18:36 — REGNUM Проблемой Евросоюза является разделение граждан на тех, у кого есть права определять судьбы своих народов, и тех, у кого этого права нет, сказал в своем выступлении на Давосском форуме премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 24 января.

Право на определение будущего того или иного народа не должно принадлежать «незначительному большинству» граждан, сказал Конте. Эту власть нужно вернуть тому, кому она и должна принадлежать — народу, и именно в этом состоит основная цель правительства Италии, вокруг этого строится вся его политика, добавил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении в Давосе Конте также заявил, что введение единой европейской валюты не оправдало надежд граждан ЕС. Кроме того, он отметил, что если раньше общественное мнение Европы относилось к «европейскому проекту» положительно, то теперь состоятельность ЕС ставится гражданами под сомнение.

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