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США предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениями

Политика

Международная система контроля над вооружениями рушится

Вашингтон, 24 января 2019, 18:28 — REGNUM  Власти США предлагают Российской Федерации провести переговоры по контролю над вооружениями в рамках встречи «ядерной пятерки» в Пекине. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Reuters.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение стран, обладающих ядерным оружием — это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В объединение не входят Индия и Пакистан, которые также обладают ядерным оружием.

Встреча «пятерки» состоится в столице Китайской Народной Республики 30−31 января. В повестку дня встречи также включена проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также и другие вопросы, связанные с нераспространением ядерного оружия.

В рамках встречи пятерки пройдут и отдельные двусторонние переговоры заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Представители России и США будут детально обсуждать систему контроля над вооружениями.

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Ядерное оружие
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