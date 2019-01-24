США предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениями

Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Власти США предлагают Российской Федерации провести переговоры по контролю над вооружениями в рамках встречи «ядерной пятерки» в Пекине. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Reuters.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение стран, обладающих ядерным оружием — это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В объединение не входят Индия и Пакистан, которые также обладают ядерным оружием.

Встреча «пятерки» состоится в столице Китайской Народной Республики 30−31 января. В повестку дня встречи также включена проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также и другие вопросы, связанные с нераспространением ядерного оружия.

В рамках встречи пятерки пройдут и отдельные двусторонние переговоры заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Представители России и США будут детально обсуждать систему контроля над вооружениями.