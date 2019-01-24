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Янукович признан невиновным в посягательстве на целостность Украины

Политика

В Киеве продолжается оглашение приговора по делу о госизмене Виктора Януковича

Киев, 24 января 2019, 18:20 — REGNUM  Оболонский районный суд Киева на заседании 24 января признал экс-президента Украины Виктора Януковича невиновным по статье о попытке изменения границ государства.

В ходе оглашения мотивационной части приговора судья объявил, что вина экс-президента в пособничестве посягательству на территориальную целостность страны не была доказана в рамках судебного процесса.

Кроме этого, суд снял с Януковича обвинение в действиях во вред обороноспособности Украины.

В Оболонском суде Киева уже несколько часов продолжается оглашение приговора по делу Виктора Януковича. Ранее суд признал экс-президента виновным в государственной измене.

В частности, суд счёл доказанным, что Виктор Янукович «составил и направил обращение» президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины во время переворота в Киеве.

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Дело Януковича
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