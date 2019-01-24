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В Ярославле уволен директор предприятия по уборке города

Политика

Эдуард Снежков покинул свой пост

В Ярославле уволен директор предприятия по уборке города
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Эдуард Снежков (слева) и руководство Ярославля

Ярославль, 24 января 2019, 18:08 — REGNUM  Директор МУП «Городское спецавтохозяйство» Ярославля Эдуард Снежков покинул свой пост. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии Ярославля.

«Спецавтохозяйство» является генеральным подрядчиком по уборке города. Его деятельность не раз подвергалась критике. Впрочем, стоит отметить, что в последние дни кризисных ситуаций с уборкой не было. В первую очередь потому, что обильных снегопадов нет.

А вот другая ситуация с «Спецавтохозяйством» как раз могла привести к отставке директора. Речь идет о покупке имущественного комплекса предприятия у своего предшественника-банкрота — МУП «Спецавтохозйство по уборке города». Техника и база была продана от старой компании новой путем публичного предложения, то есть по минимальной цене. А потом мэрия, которая является собственником обоих предприятий, оспорила сделку в суде.

Логично предположить, что схема уборки города через «Спецавтохозяйство», родившаяся при прошлом мэре Владимире Слепцове, не устраивает команду нового мэра Владимира Волкова. Логично предположить, что новое руководство не доверяло и прежнему директору, через которого проходили все платежи за уборку.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля пояснила, зачем оспаривает сделку по имуществу САХа

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