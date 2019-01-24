Четверг, 24 Января 2019 года
18:46:57 МСК

Новый президент Конго официально вступил в должность

Политика

В Киншасе состоялась инаугурация Феликса Чисекеди

Киншаса, 24 января 2019, 18:34 — REGNUM  В Киншасе состоялась инаугурация избранного президента Конго Феликса Чисекеди, 24 января передает агентство Associated Press.

Чисекеди, оппозиционный кандидат, сын ныне покойного Этьена Чисекеди, главного противника многолетнего правителя Конго Жозефа Кабилы, одержал победу на выборах 30 декабря 2018 года.

Вступление Чисекеди в должность ранее откладывалось из-за слушаний Конституционного суда по нарушениям на выборах и уличных беспорядков.

Читайте также: Госдеп США приветствует нового президента Конго

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить