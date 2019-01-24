Новый президент Конго официально вступил в должность

Киншаса, 24 января 2019, 18:34 — REGNUM В Киншасе состоялась инаугурация избранного президента Конго Феликса Чисекеди, 24 января передает агентство Associated Press.
Чисекеди, оппозиционный кандидат, сын ныне покойного Этьена Чисекеди, главного противника многолетнего правителя Конго Жозефа Кабилы, одержал победу на выборах 30 декабря 2018 года.
Вступление Чисекеди в должность ранее откладывалось из-за слушаний Конституционного суда по нарушениям на выборах и уличных беспорядков.
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