Южная Корея ждёт «конкретных результатов» от второй встречи Трампа и Кима

Давос, Швейцария, , 18:02 — REGNUM Южная Корея надеется, что вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чем Ына приведет к «конкретным результатам», 24 января передает агентство Reuters.

Выступая на МЭФ в Давосе, глава МИД Южной Кореи Кан Кён Ва выразила надежду на «очень большие шаги» США и Северной Кореи, и «достижение конкретных результатов в деле денуклеаризации».

Ожидается, что вторая встреча Трампа и Кима состоится уже в конце февраля текущего года. Первые переговоры между лидерами США и КНДР состоялись в Сингапуре в июне 2018 года.

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