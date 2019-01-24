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Экс-главу спецслужб Киргизии хотят выпустить из тюрьмы

Политика

Потому что он неизлечимо болен

Бишкек, 24 января 2019, 17:51 — REGNUM  Специальная комиссия подтвердила, что у бывшего председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Мурата Суталинова диагностировано неизлечимое онкологическое заболевание. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя госслужбы исполнения наказаний Жоробек Дуйшембиев.

По словам представителя ГСИН, по этой причине экс-главу киргизстанских спецслужб могут вскоре выпустить из тюрьмы, где он отбывает 20-летний срок. Окончательное решение по этому вопросу должен вынести суд.

«Представление об освобождении Суталинова направлено в Ленинский районный суд. Процесс состоится в ближайшее время», подытожил Дуйшембиев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее у бывшего председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Мурата Суталинова врачи диагностировали рак правой почки. Ему провели операцию, в ходе которой удалили пораженный орган, но онкологическое заболевание продолжило развиваться.

Отметим, что 24 июля 2014 года в Киргизии завершились слушания по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Суд признал экс-главу киргизских спецслужб Мурата Суталинова виновным в соучастии в убийстве и в организации покушения на убийство, после чего приговорил его к 20 годам лишения свободы.

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Политическая жизнь Киргизии
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