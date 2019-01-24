La Verita: все спасенные «единой Европой» мигранты остались в Италии

Рим, , 17:49 — REGNUM Итогом деятельности общеевропейского миграционного проекта «София» стало спасение 43 тысяч человек в водах Средиземного моря, но все эти граждане без исключения вопреки логике «единой Европы» остались в Италии, сообщает La Verita в четверг, 24 января.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в комментарии на своей странице в Twitter иронически назвал такие итоги работы миссии «большим вкладом в поддержку национальных интересов» со стороны правительства Маттео Ренци (Итлаия присоединилась к проекту «София» в 2015 году при премьерстве Ренци).

Как сообщалось ранее, комиссар ЕС по международным вопросам Федерика Могерини заявила, что Еврокомиссия готова закрыть проект «София» в случае, если Италия, ключевой участник проекта, покинет его.

Сальвини в ответ заявил, что либо Еврокомиссия пересмотрит проект, сделав правила распределения мигрантов более справедливыми, либо ей действительно следует его закрыть.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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