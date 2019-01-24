В Новгородской области депутаты приняли отставку главы Окуловского района

Окуловка, Новгородская область, , 17:45 — REGNUM Депутаты думы Окуловского района Новгородской области сегодня, 24 января, приняли отставку главы района Сергея Кузьмина — его полномочия прекращены досрочно, с 31 января 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в районной думе, до избрания нового главы, с 1 февраля 2019 года, исполнять полномочия руководителя района будет первый заместитель главы Юрий Везенберг.

Новгородские СМИ уточняют, что из 19 депутатов решение об отставке Сергея Кузьмина поддержали 17, двое проголосовали против.

Новый глава района, как и ранее Кузьмин, будет избран по итогам конкурсного отбора — таково региональное законодательство о выборах глав муниципалитетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин подал в отставку 10 января 2019 года, объяснив своё решение невозможностью работать, находясь в конфликте с региональной администрацией и лично губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В правительстве региона наличие конфликта Никитина с Кузьминым отрицают, подчёркивая, что претензии губернатора о срыве срока строительства детского сада в Окуловке и по другим вопросам были высказаны ко всей районной администрации, а не к Кузьмину лично.

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