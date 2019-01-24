Дмитрий Медведев назвал квазипереворотом происходящее в Венесуэле

Москва, , 17:40 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал последние события в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гайдо объявил себя исполняющим обязанности президента при поддержке США и ряда других государств.

«Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства. Причём этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде», — написал Медведев в своём микроблоге в Twitter.

По мнению российского премьера, никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, недавно одержавшего победу на выборах. «Независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство считает незаконной и противоречащей международному праву попытку узурпации власти в Венесуэле, а легитимным главой республики по-прежнему признаетНиколаса Мадуро.

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