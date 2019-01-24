Эксперт: Москва, Красноярск, Татария и Башкирия — потенциальные «доноры»

Ростов-на-Дону, , 17:39 — REGNUM Закон, разрешающий горизонтальные субсидии между российскими регионами и муниципалитетами, был принят в первом чтении, а 23 января Госдума приняла ряд связанных с ним поправок в другие российские законы. И с учетом того, что этот механизм заработает лишь в следующем году, это не последние поправки, считает ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, сообщает ИА REGNUM 24 января.

«Тем более, что к правоприменению этого закона могут возникнуть самые разные вопросы, начиная с того, зачем одни, богатые, регионы будут добровольно субсидировать другие, бедные, регионы. И, что немаловажно, на каких условиях?

Что касается будущих «доноров», то ими могут стать в первую очередь те регионы, которые в прошлом году формировали более половины суммарного объема валового регионального продукта. То есть Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Татария и Башкирия.

Краснодарский край, хоть и попадал в прошлом году в эту группу, но в основном за счёт строительства Керченского моста и сопутствующих объектов (а в дальнейшем подобные многомиллиардные объекты там строиться уже не будут)», — предположил собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») указал на то, что прежде чем принимать закон о так называемых горизонтальных субсидиях, необходимо разобраться в отношениях между федеральным центром и регионами РФ.

«Помочь соседу всегда на Руси считалось добрым тоном. И когда сосед обращался за помощью, мы её всегда оказывали, если не было никаких конфликтов. Но данный закон может быть эффективным, если у каждого из регионов будет чем помогать. На сегодняшний день межрегиональная помощь вообще не может рассматриваться, потому что у нас система, когда 99% налогов забирает федеральный центр, а потом в виде субсидий возвращает их обратно. То есть каждый губернатор ездит в Москву с протянутой рукой и говорит: «Дай, дай, дай!» — сказал собеседник агентства.

По мнению народного избранника, для начала нужно каждому региону дать власть — власть финансовую.

«Ростовская область на сегодняшний день ничем не сможет помочь, например, Республике Калмыкия, так как мы сами ходим с протянутой рукой», — сказал Котляров.

О том, что инициатива о «горизонтальных субсидиях» между регионами России носит трансрегиональный характер, высказался ранее кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

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«Ростовская область ходит с протянутой рукой» — о горизонтальных субсидиях

Напомним, в Госдуме в первом чтении принят законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Предполагается введение системы предоставления субсидий из бюджета одного российского региона в бюджет другого и аналогичные финансовые взаимоотношения между муниципалитетами.