Две трети граждан Италии считают свои СМИ слишком партийными

Рим, , 17:27 — REGNUM 65% граждан Италии считают главным негативным аспектом национальных СМИ их «партийность» (фракционность) в подаче политической информации, сообщает в четверг, 24 января, Termometro Politico со ссылкой на опрос Demopolis.

Низкий уровень объективности итальянских СМИ отметили 56% граждан. Почти половина респондентов (48%) жалуются на поверхностность журналистов.

Кроме того, 43% граждан считают, что издания должны уделять больше внимания журналистским расследованиям и разоблачениям.

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