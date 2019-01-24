Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме после теракта

Дамаск, , 17:20 — REGNUM Российская дипмиссия в Дамаске продолжает работать в обычном режиме после взрыва, произошедшего в районе здания посольства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя посольства.

«У нас информации нет. Посольство работает в штатном режиме. У нас без происшествий», — сказал собеседник издания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в сирийской столице призошёл теракт. Начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался в районе Адави, где располагается посольство России.

По предварительным данным, в результате теракта никто не пострадал, однако было повреждено несколько зданий.

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