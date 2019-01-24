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Премьер Италии: граждане Евросоюза не уверены в его состоятельности

Политика

Джузеппе Конте заявил, что введение евро привело не к тем последствиям, которых ожидали граждане ЕС

Рим, 24 января 2019, 17:18 — REGNUM  Введение единой европейской валюты привело совсем не к тем последствиям, которых ожидали граждане ЕС, сказал в своем выступлении на Давосском форуме премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 24 января.

Ценой стабильности стал, с одной стороны, рост государственного долга, а с другой — замедление темпов экономического роста, сказал Конте.

В другой части своего выступления он выступил с завуалированной критикой не только монетарной, но и общей политики ЕС.

Граждане Италии, по словам премьер-министра, в течение многих лет были «очень терпеливы» и доверяли политическим институтам ЕС. Аналогичным образом и общественное мнение Европы в целом рассматривало «европейский проект» как инструмент для решения общих проблем. Однако сейчас состоятельность ЕС ставится ими под вопрос.

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