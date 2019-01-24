Другие кандидаты не дадут Порошенко использовать админресурс — эксперт

Киев, , 17:10 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко не сможет задействовать административный ресурс на предстоящих президентских выборах. Об этом 24 января написал на своей странице в Фейсбуке экс-глава администрации президента Украины, бежавший в Австрию юрист Андрей Портнов.

Он считает, что Порошенко не удастся выйти во второй тур президентской гонки.

«В последнее время от вполне думающих людей иногда приходится слышать, что Порошенко имеет шансы выйти во второй тур. В арсенале безысходных аргументов что угодно — его контроль над ЦИК, админресурс, подкуп избирателей, искусственное завышение социологических показателей, фальсификации, манипуляции, сетки, технологии и какие-то букмекерские конторы. Как человек, много лет руководивший юридическими процессами избирательных кампаний и во власти и в оппозиции, уверенно могу сказать, — это переоцененные мифы и втёмную распространяемые страхи», — отметил Портнов.

По его словам, кандидаты в президенты Украины будут остро и молниеносно реагировать на возможные манипуляции со стороны власти.

«Никакие комбинации не добавят Порошенко и 0,1 процента. Для этого нет никаких возможностей ни у ЦИК, ни у исполнительной или правоохранительной власти. А при таком уровне развития СМИ, социальных сетей, остроте восприятия противоправных действий, опыта соперников Порошенко по защите результатов, параллельного подсчета голосов и жёсткой оппозиционности к нему делового мира, без реакции или скандала не останется ни один его ход. Уверен, что концентрация внимания по каждой такой манипуляции будет неадекватно острой, юридическое сопротивление — профессиональным, а распространение в СМИ и документирование — молниеносным», — добавил Портнов.

Он считает, что украинцы откажутся принимать участие в фальсификации выборов из-за страха «сразу после выборов переезжать в тюрьму».

«Ну и при таком низком рейтинге за два месяца до выборов и наличии других явных фаворитов кампании, думаю, люди не захотят переезжать сразу после выборов в тюрьму, а скорость утечки информации из его штабов не будет превышать даже 15 минут. Да и массово найти и организовать желающих принять участие в фальсификации выборов на более, чем тридцати тысячах участках — это нужно иметь неадекватный оптимизм и тюремную смелость… Призываю всех успокоится и уже через два месяца планировать жизнь без Порошенко», — подытожил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января украинский Социологический центр имени Михаила Драгоманова опубликовал последние результаты исследования электоральных предпочтений украинцев. Отмечается, что по сравнению с предыдущими опросами у Порошенко растет поддержка избирателей. При этом у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко наоборот — она падает.

Так, на выборах президента Украины 17,4% избирателей готовы поддержать лидера «Батькивщины» Тимошенко. На втором месте с минимальным отрывом идет президент Порошенко. За него готовы проголосовать 17,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах.

Как уточнили в социологическом центре, именно эти два кандидата согласно результатам опроса, выходят во второй тур. При этом динамика электоральных настроений по сравнению с предыдущими опросами свидетельствует о росте поддержки Порошенко и приостановление роста рейтинга Тимошенко. Разрыв между ними не превышает статистической погрешности.

Далее выбор респондентов распределился следующим образом: лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (10,1%), бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский (9,4%), сопредседатель парламентской групп «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (5,4%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (5,3%), мэр Львова Андрей Садовый (5,1%).