В Госдуме доработают законопроекты о наказании за оскорбление госсимволов

Москва, , 17:07 — REGNUM Законопроекты о наказании за оскорбление органов госвласти востребованы обществом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Любой гражданин нашей страны мог бы согласиться, что само общество, государственные символы и институты государства, как и он сам персонально, должны быть ограждены от публичных оскорблений и в офлайне, и в онлайне, поскольку это подрывает и авторитет органов государственной власти, и государства в целом», — заявил Левин.

«Если в самом обществе признается угроза, которую несет бесконтрольность поведения в сети Интернет, то почему в той редакции, которая представлена, общество опасается, не поддерживает законопроект, а опасается его введения?» — рассуждает парламентарий.

«Если закон ограждает от безосновательных оскорблений, способствуя эффективной работе государственных органов, то вызывает другой вопрос, а почему ряд государственных органов критикует данный законопроект? Ответ простой — формулировки», — делает он вывод.

Левин призвал крайне внимательно проработать предлагаемые формулировки, поскольку в том виде, в котором они изложены, возможна вольная трактовка, а значит есть поле для злоупотреблений и несправедливых решений.

Он предостерег от непроработанных инициатив на примере принятие закона о наказании за экстремизм.

«Если мы сейчас сделаем ошибку, недостаточно тщательно и полно определим критерии применения этого закона, то мы тогда вернемся к тому, как произвольно привлекались к уголовной ответственности пользователи интернета по статье 282 УК еще совсем недавно», — сказал Левин.

Новый закон будет доработан в интересах общества, указал он.

«Такой закон необходим, но это должна быть такая норма права, которая будет работать в интересах общества на оздоровление информационной среды и не ограничивать свободу граждан на выражение мнений, обоснованную критику власти и свободу распространения информации», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Принятыми в первом чтении законопроектами, в частности, предлагается определить порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

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