В Киеве демонтировали памятник Суворову, на очереди Щорс

Киев, , 17:03 — REGNUM Сегодня, 24 января, в Киеве демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке директор Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

«Историческая ротация: ныне в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную таблицу Донцову… Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — сообщил Вятрович.

При этом киевляне отметили, что следующим в очереди демонтаж станет памятник начальнику дивизии Красной армии Николаю Щорсу, который воевал против Украинской Народной Республики.

«Щорсу приготовиться», — прокомментировал пост Вятровича глава правления Украинской телевизионной ассоциации Николай Тыпусяк.

«Щорс — это лучший конный памятник в Украине, и сегодня уже нет не только скульпторов, которые такое могут слепить, а и функционеров от культуры, которые могут сделать правильный выбор… Я носился с идеей создания парка тоталитаризма еще с начала 90-х. На каком-то этапе мы это делали с директором музея историй Киева Тамарой Хоменко. Но потом ее уволили, и она куда-то исчезла. Министры культуры и начальники управлений культуры будто не возражали, но и ничего не делали. В результате потерян огромный слой артефактов и вырванный период истории украинского искусства… Поверьте, через двести лет уже никто не вспомнит, что Щорс был большевиком и убийцей, но к тому времени от украинской монументальной скульптуры ХХ века останется лишь Сагайдачный (гетман войска запорожского Петр Конашевич-Сагайдачный — ред.) на пони», — прокомментировал посты Тыпусяка и Вятровича киевлянин Виктор Хоменко.

В свою очередь Вятрович пояснил, что «демонтаж не значит уничтожение» и поддержал идею переноса памятника Щорсу на территорию музея.

«Поддерживаю идею переноса его на территорию какого-то музея», — добавил Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Вятрович заявил, что Украина практически полностью избавилась от символов коммунистического прошлого. В частности, с 2015 года в стране были переименованы 987 населенных пунктов и 52 тыс. топонимов в самих населенных пунктах. По словам Вятровича, масштабы работ по декоммунизации в стране «достаточно большие».