Жертвами авиаудара в афганской провинции Гильменд стали 16 гражданских

Кабул, , 17:27 — REGNUM В результате авиаудара в афганской провинции Гильменд погибли 16 человек, 24 января передает агентство Associated Press.

По словам представителя глава провинциального совета Атауллы Афгана, все жертвы удара по жилому дому в районе Сангин являются гражданскими лицами, большая часть из них — женщины и дети.

Обстрелянный дом находился вблизи места боев между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военными Афганистана. Пока неизвестно, был ли совершен авианалет афганскими силами или авиацией НАТО.

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