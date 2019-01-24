Четверг, 24 Января 2019 года
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Жертвами авиаудара в афганской провинции Гильменд стали 16 гражданских

Политика

Большая часть погибших — женщины и дети

Кабул, 24 января 2019, 17:27 — REGNUM  В результате авиаудара в афганской провинции Гильменд погибли 16 человек, 24 января передает агентство Associated Press.

По словам представителя глава провинциального совета Атауллы Афгана, все жертвы удара по жилому дому в районе Сангин являются гражданскими лицами, большая часть из них — женщины и дети.

Обстрелянный дом находился вблизи места боев между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военными Афганистана. Пока неизвестно, был ли совершен авианалет афганскими силами или авиацией НАТО.

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