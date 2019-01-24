Столицей ЮФО останется Ростов-на-Дону — донской губернатор

Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM Власти Ростовской области уверены в статусе Ростова-на-Дону как столицы Южного федерального округа (ЮФО) и не видят причин для ее переноса в Краснодар. Об этом сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции донской губернатор Василий Голубев.

«У нас нет угрозы, что столица [ЮФО] будет в Краснодаре. У каждого города особое место. Потенциал развития у Ростова-на-Дону запредельный. Мы будем доказывать, что мы — столица ЮФО, у Ростова-на-Дону, очевидно, есть конкурентное преимущество», — цитирует ТАСС главу региона.

ИА REGNUM напоминает, слухи о том, что Ростов-на-Дону могут лишить статуса южной столицы появляются регулярно. Всерьёз об этом упоминалось в интернет-пространстве после объединения Крымского и Южного федеральных округов, которое произошло летом 2016 года.

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