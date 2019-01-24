Итальянский политик: попросим Францию объяснить, зачем они бомбили Ливию

Рим, , 16:46 — REGNUM Глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони предложила руководителям правительства вызвать в МИД посла Франции и попросить Париж объяснить подлинные причины начала бомбардировок Ливии, передает Agenzia Nova в четверг, 24 января.

Следствием бомбардировок стала гражданская война и хаос в Ливии, а также огромные потоки мигрантов, которые устремились прежде всего в Италию, отметила Мелони.

Она подчеркнула, что в Париже должны прокомментировать документ, опубликованный Госдепом США: письмо, получателем которого была Хиллари Клинтон, тогда — госсекретарь США, а автором — один из американских «функционеров». По версии автора документа, подлинной причиной решения руководителей Франции начать бомбардировки Ливии были полученные ими сведения, согласно которым Муамар Каддафи готовил план замещения «африканского франка» новой общеафриканской валютой, созданной на базе ливийской.

Если сказанное в письме хотя бы «приблизительно верно», это означает, что Франция защищала собственную «колониальную монету» и для этой защиты начала войну, отметила Мелони.

Обвинения со стороны главы «Братьев Италии» прозвучало в разгар очередного итало-французского политического противостояния, реальными причинами которого являются конкуренция за влиятельность в Африке и соперничество на предстоящих выборах Европарламента и Еврокомиссии.

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