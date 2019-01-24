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Испанские СМИ: «Режим Мадуро никогда еще не был так одинок»

Политика

СМИ Испании подробно освещают события в Венесуэлле

Каракас, 24 января 2019, 16:19 — REGNUM  Столкновения между силами правопорядка и протестующими против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле унесли жизни 16 человек, согласно данным Межамериканской комиссии по правам человека (CIDH), сообщает сегодня, 24 января, испанское издание El Pais. С понедельника протесты в центре Каракаса усилились даже в районах, считавшихся старыми бастионами чавизма, а десятки военных из Боливарианской национальной гвардии восстали против президента.

В среду, 23 января, венесуэльцы, недовольные чавистским режимом, заняли улицы столицы в ходе массовых выступлений, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, назвав нелегитимным второй срок Николаса Мадуро. Полиция пыталась разогнать манифестантов с помощью слезоточивого газа и картечи. Глава Венесуэльского уголовного форума Гонсало Химиоб сообщил, что с начала недели были задержаны 278 человек.

«У меня нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую, продолжая слышать о венесуэльцах, которые были убиты в ходе протестов последних часов», — сказал вчера Гуайдо, информирует издание El Mundo.

СМИ подготовило специальный материал о председателе парламента, превратившемся за 18 дней во второго президента страны.

Венесуэла нашла лидера оппозиции там, где не ожидала: тридцатипятилетний Хуан Гуайдо «встал со скамейки запасных» партии «Народная воля», созданной в 2009 году политическим заключенным Леопольдо Лопесом.

«Твердый, но без резкости — в стране криков. Решительный, но не использующий оскорблений и «дисквалификаций», в отличие от Николаса Мадуро», — описывает El Mundo новую политическую звезду Южной Америки, сравнивая его с успешным спортсменом.

Что касается Николаса Мадуро, он попросил венесуэльцев о верности в лаконичном обращении со знаменитого «балкона народа» во дворце Мирафлорес, сообщает El Pais. Мадуро сопровождали его жена Силия Флорес, вице-президент Делси Родригес и другие должностные лица.

«Власть заняла в отношении происходящего решительную позицию. До этого генералы только оставляли комментарии в социальных сетях, хотя министерство обороны и созвало пресс-конференцию, чтобы сделать официальное заявление в четверг», — отмечает El Pais.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес написал в защиту Мадуро в Twitter: «Отчаяние и нетерпимость посягают на мирное существование нации. Мы, солдаты родины, не принимаем президента, назначенного под сенью темных интересов, самопровозглашенного вне закона».

Издание ABC посвятило отдельную статью международной реакции на события в Венесуэле.

«Никогда режим Николаса Мадуро не оказывался настолько загнанным в угол одиночества, как сейчас… Отказ Дональда Трампа признать право Мадуро на разрыв дипломатических отношений и, соответственно, высылку американского дипломатического корпуса из Каракаса поверг боливарианский режим в шок», — подчеркивает испанское СМИ.

США признали Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, и в том же лагере сейчас находятся Канада, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Парагвай. В то же время Боливия и Никарагуа, «как и ожидалось», назвали главу венесуэльской оппозиции мятежником. Мексика была более осторожной в выражениях и прибегла к доктрине невмешательства. Евросоюз же отреагировал официальным сообщением, содержащим призыв к свободным выборам. Власть Мадуро Европа считает нелегитимной, но Гуайдо открыто не поддерживает.

Российской реакции уделило особое внимание El Mundo. Москва заявила, что иностранное вмешательство в дела Венесуэлы приведет к «кровавой бане», а попытки лишить власти Мадуро являются незаконными, пишет издание со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. СМИ также указало на критику западных стран за поддержку Гуайдо со стороны российского правительства.

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Политический кризис в Венесуэле
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