Премьер-министр Испании созвонился с самопровозглашенным «главой» Венесуэлы

Давос, Швейцария, , 16:17 — REGNUM Глава правительства Испании Педро Санчес провел телефонный разговор с самопровозглашенным исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, пишет газета El País.

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Педро Санчес встретился с президентами Колумбии, Эквадора и Коста-Рики, которые обратились к нему с просьбой признать Гуайдо новым главой государства. Больше всех настаивал на этом президент Колумбии Иван Дуке.

После разговора с ними Санчес вышел на улицу и позвонил Хуану Гуайдо. Как рассказал журналистам дипломат Хосе Мануэль Альбарес, премьер-министр выразил «сочувствие мужеству» Гуайдо в его попытке «представить волю венесуэльцев». по мнению Санчеса, лучший выход из ситуации — проведение выборов. Однако правительство Испании еще не признало официально оппозиционера новым президентом Венесуэлы. В Мадриде будут ждать выработки согласованной позиции Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США и ряд стран Латинской Америки признали его новым главой государства. Россия, Турция, Китай, Куба и Боливия поддержали действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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