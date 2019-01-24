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На Украине готовятся к третьей попытке продать сейнер «Норд»

Политика

Скидка не может превышать 20% от стартовой цены судна

Киев, 24 января 2019, 16:19 — REGNUM  Захваченное украинскими силовиками рыболовецкое судно «Норд» вновь готовят к продаже. Об этом сообщили в национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщило 24 января информационное агентство «УНН».

В агентстве подтвердили, что сейчас идут мероприятия по подготовке к проведению нового этапа электронных торгов.

Судно будет выставлено на продажу со скидкой не более 20% от цены на первых торгах. Сейчас оно пришвартовано у причала №9 Бердянского морского порта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками 25 марта 2018 года. В конце октября члены экипажа сумели покинуть территорию Украины и вернуться домой в Крым, а судно уже дважды безуспешно пытались продать на украинских государственных торгах.

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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