Лавров заявил о заинтересованности России в продвижении отношений с Алжиром

Алжир, , 16:00 — REGNUM Сотрудничество России и Алжира строится на очень прочной основе. Об этом сегодня, 24 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл в Алжир для проведения переговоров со своим коллегой Абделькадером Мессахелем.

Глава МИД РФ напомнил, что это его шестая поездка в Алжир, отметив интенсивность контактов между сторонами, которая, по словам Лаврова, «отражает настрой наших президентов, руководства в Москве и Алжире на то, чтобы постоянно совершенствовать наше взаимодействие».

«Я хотел бы ответить взаимностью на выражения дружбы и искренней заинтересованности в продвижении наших отношений по всем направлениям», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства во вступительном слове.

Напомним, сегодня, 24 января, началось турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Северной Африки. Первая встреча состоится с руководством МИД Алжира. Затем глава МИД РФ посетит Марокко и Тунис. В повестке дня предстоящих в этих странах контактов — обсуждение двусторонних отношений, обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной обстановки. Рабочий визит завершится 26 января.