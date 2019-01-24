В Таджикистане тоже появится полиция

Душанбе, , 15:58 — REGNUM В начале марта образцы новой формы для сотрудников милиции Таджикистана представят на утверждение главе государства Эмомали Рахмону. Об этом сегодня, 24 января, сообщил национальный координатор по вопросам реформы милиции, генерал-майор Фарходбек Шодмонзода, передает «Азия-Плюс».

Шодмонзода добавил, что готовы новые образцы будут уже к 1 марта, и на них будет уже написано не «милиция», а «полиция».

"Если президент утвердит новую форму сотрудников органов внутренних дел, то, в первую очередь, ею будут обеспечены сотрудники патрульно-постовых служб, ГАИ и участковые инспектора в городе Душанбе», — отметил генерал-майор.

Напомним, что в Таджикистане реализуется Стратегия реформы милиции на 2013 — 2020 годы, утвержденная президентом в марте 2013 года. Ее конечная цель — переход от милиции к полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники МВД провели опрос среди граждан относительно деятельности правоохранительных органов и выяснили, что их работе доверяет 81% опрошенных. В том числе был задан и вопрос о форме сотрудников органов правопорядка, 74% респондентов назвали ее красивой.