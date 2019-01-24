МВД Таджикистана: население довольно работой милиции

Душанбе, , 15:56 — REGNUM Более 80% опрошенных довольны работой таджикской милиции. К таким результатам пришли исследователи от министерства внутренних дел, которые провели социальный опрос среди населения столицы и районов республиканского подчинения.

Респондентам были заданы 17 вопросов. Правда, опрошено было всего 2 тыс. 796 граждан.

Тем не менее, сотрудники ведомства выяснили, что 81% опрошенных доверяют работе правоохранительных органов. 38% довольны охраной общественного порядка, 13% — работой госавтоинспекции. Чем именно довольны остальные — не сказано.

Сотрудники научно-исследовательского центра МВД установили, что 74% опрошенных оценили улучшения в работе милиции. 2,5% — никаких улучшений не заметили. Что на соответствующий вопрос ответили остальные 23,5%, пресс-центр также не уточнил.

Более 86% опрошенных готовы оказать содействие правоохранителям. 74% оценили красоту формы милиции, а 64% респондентов и вовсе готовы вступить в ряды стражей порядка.

Напомним, что криминогенная обстановка в Горно-Бадахшанской автономной области стала причиной резкой критики Эмомали Рахмона в сентябре 2018 года. Тогда он провел серьезную кадровую перестановку в области, в том числе снял с постов глав ОМВД и ГАИ, и потребовал навести порядок и обеспечить верховенство закона. Кроме того, президент Таджикистана в декабре 2018 года лишил постов руководителей отделов внутренних дел в 23-х городах и районах страны.