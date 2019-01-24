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Назарбаев внес поправки в указы в связи с новым статусом Чимкента

Политика

Внесены поправки в указы «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти»

Астана, 24 января 2019, 15:59 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в некоторые свои указы, сообщили 24 января в пресс-службе главы государства.

Поправки в основном связаны с присвоением Чимкенту статуса города республиканского значения.

В частности, внесены поправки в указы «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти», «О положении об ассамблее народа Казахстана» и другие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения. Бывшая Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область с центром в городе Туркестане.

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Политическая жизнь Казахстана
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