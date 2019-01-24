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Лавров: Москва хочет расширения отношений с Алжиром

Политика

Отношения двух стран имеют прочную основу — Декларацию 2001 года о стратегическом партнерстве

Лавров: Москва хочет расширения отношений с Алжиром
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Алжир, 24 января 2019, 15:55 — REGNUM  Российская сторона заинтересована в расширении взаимодействия с Алжиром во всех областях сотрудничества. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 января на переговорах с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Месахелем.

«Я хотел бы ответить взаимностью на выражение дружбы и искренней заинтересованности в продвижении наших отношений по всем направлениям», — цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Российский министр отметил, что шестой раз прибыл в Алжир, а его коллега Месахель в 2018 году был в России. Интенсивность контактов говорит о настрое глав государств на совершенствование отношений.

Лавров напомнил, что отношения Москвы и Алжира имеют прочную основу — Декларацию 2001 года о стратегическом партнерстве.

Главу МИД России также примет алжирский премьер-министр Ахмед Уяхья. После Лавров отправится с визитом в Марокко.

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