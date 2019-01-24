МИД РФ: к политическому кризису в Венесуэле приложили руку США

Алжир, , 15:51 — REGNUM Происходящий в Венесуэле политический кризис вызван грубейшим внешним вмешательством во внутренние дела республики. Об этом в ходе визита в Алжир заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатии, к искусственному созданию двоевластия в Боливарианской республике напрямую приложили руку Соединенные Штаты и некоторые страны региона.

Лавров подчеркнул, что Москва призывает отказаться от идей о вооруженном вмешательстве в дела Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что власти США вмешиваются в дела республики ради завладения природными богатствами латиноамериканской страны, такими как нефть и золото.

Читайте также: Посол Венесуэлы: США нужны наши нефть и золото

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле считают незаконной попытку узурпации власти в Венесуэле