Обвинённый в Литве в захвате власти концерн выиграл суд против политика

Вильнюс, , 15:43 — REGNUM Участковый суд Вильнюса сегодня, 24 января, постановил, что глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас нанёс ущерб репутации концерна MG Baltic, когда, опираясь на данные литовской госбезопасности, заявил, что группа компаний вела себя как организованная преступная группа и нанесла стране ущерб в полмиллиарда евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Концерн ранее представил иск суду относительно признания данных, изложенных в документе ДГБ, несоответствующими действительности и нарушающими деловую репутацию.

В утвержденных Сеймом выводах комитета по нацбезопасности и обороне утверждается, что главы MG Baltic стали осуществлять политический сценарий, по которому стремились создать новую партию либералов, которая удовлетворяла бы интересы концерна. MG Baltic, учредив связанную с главами концерна политическую партию — Саюдис либералов, менее чем за 10 лет стал самой влиятельной бизнес-группой Литвы.