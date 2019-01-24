Четверг, 24 Января 2019 года
15:54:25 МСК

Обвинённый в Литве в захвате власти концерн выиграл суд против политика

Политика

Один из крупнейших в Литве бизнес-концернов — MG Baltic — выиграл суд против главы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне

Вильнюс, 24 января 2019, 15:43 — REGNUM  Участковый суд Вильнюса сегодня, 24 января, постановил, что глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас нанёс ущерб репутации концерна MG Baltic, когда, опираясь на данные литовской госбезопасности, заявил, что группа компаний вела себя как организованная преступная группа и нанесла стране ущерб в полмиллиарда евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Концерн ранее представил иск суду относительно признания данных, изложенных в документе ДГБ, несоответствующими действительности и нарушающими деловую репутацию.

В утвержденных Сеймом выводах комитета по нацбезопасности и обороне утверждается, что главы MG Baltic стали осуществлять политический сценарий, по которому стремились создать новую партию либералов, которая удовлетворяла бы интересы концерна. MG Baltic, учредив связанную с главами концерна политическую партию — Саюдис либералов, менее чем за 10 лет стал самой влиятельной бизнес-группой Литвы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупционный паралич властей Литвы и кризис MG Baltic
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить