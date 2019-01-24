Посол Венесуэлы: США нужны наши нефть и золото

Москва, , 15:43 — REGNUM Власти США вмешиваются в дела Венесуэлы ради завладения природными богатствами латиноамериканской страны, такими как нефть и золото. Об этом заявил венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что Венесуэла располагает богатыми запасами нефти, золота и других полезных ископаемых. Потому стремление США завладеть этими ресурсами на своих условиях совершенно не удивляет.

Соединенным Штатам нужно поддерживать свой уровень потребления, пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Президент США Дональд Трамп признал за ним такой статус.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США рассчитывают на госпереворот в Каракасе. Москва признает Мадуро легитимным главой Венесуэлы.

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