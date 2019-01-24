СМИ: иранская журналистка была арестована в США как «важный свидетель»

Тегеран, , 15:58 — REGNUM Иранская телеведущая Марзие Хашеми, выпущенная американскими властями на свободу, проходила свидетелем по уголовному делу, сообщает 24 января Al Arabia.

По данным телеканала, женщина находилась в тюрьме города Вашингтон без предъявления обвинения. Она несколько раз представала перед судом, давая показания. Однако никаких обвинений ей предъявлено не было. Таким образом, женщина находилась под арестом без всякой на то причины.

С точки зрения законодательства США никаких правонарушений допущено не было: закон позволяет судьям выдавать ордер на арест свидетелей, показания которых могут представлять чрезвычайную важность для дела.

Напомним, 59-летняя Марзие Хашеми является уроженкой Соединенных Штатов, но несколько лет она работала и жила в Иране. Женщина была задержана 13 января в городе Сент-Луис, где принимала участие в съемках документального фильма, посвященного произволу полиции в отношении негров.

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