Президент Литвы в Давосе пугала всех хакерскими атаками из России

Давос, Швейцария, , 15:27 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе представила опыт «и достижения Литвы» в области обеспечения кибернетической безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 января.

По утверждению Грибаускайте, безопасное и надежное киберпространство — условие сохранения демократии. Слова президента Литвы цитирует её пресс-служба. Грибаускайте заявила, что кибератаки становятся «новым военным оружием».

Литва, продолжила она, в прошлом 2018 году столкнулась с примерно 55 тысячами кибератак.

«Зачастую они направлены против жизненно важных секторов государства — стратегических энергетических, транспортных и финансовых сетей. Цель — парализовать работу государственных органов, посредством атак размещать фейковые новости на порталах объективных источников информации. Во многих странах отмечаются злонамеренные попытки внешних сил повлиять на результаты демократических выборов», — говорится в сообщении пресс-службы Грибаускайте. Под «внешними силами» президент Литвы имела ввиду Россию и российские власти.

Она подчеркнула, что Литва одной из первых проявила инициативу по защите своего киберпространства».

«Наша страна не только сама руководствуется инновационной национальной стратегией в области кибербезопасности, но и взяла на себя международное лидерство в объединении усилий региона и всего ЕС для противодействия проблеме кибербезопасности. Литва совместно с США открывает региональный центр кибербезопасности в Каунасе. По инициативе нашей страны создаются кибернетические команды быстрого реагирования в рамках программы Евросоюза PESCO», — сказала Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой крупной хакерской атакой, когда были выведены из строя порталы парламента, большинства министерств и иных госведомств, называлась атака в 2016 году. Тогда литовские власти сразу объявили, что это крупнейшая в истории атака, за которой стоит Россия и «огромные средства», что и позволило обойти дорогостоящую систему защиты госведомств. В итоге позже выяснилось, что ресурсы взломали трое несовершеннолетних, причём один из них — гражданин Дании, а двое — литовские дети. Целью стал банальный выкуп — деньги взамен на возобновление работы.

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